В Латвии начались выборы в парламент

На территории Латвии началось голосование на выборах в Сейм – однопалатный парламент республики; в 7.00 мск в стране открылись 954 избирательных участка, еще 121 участок – в других странах мира.

По словам пресс-секретаря ЦИК Кристине Берзиня, ведомство будет предоставлять информацию о явке избирателей несколько раз в течение дня – после 08.00, 12.00, 16.00 и 20.00, передает ТАСС.

Порог явки не установлен и выборы будут признаны состоявшимися в любом случае.

После закрытия участков начнется подсчет голосов, а первые предварительные данные ЦИК начнет публиковать на своем сайте около полуночи субботы. Подсчет голосов планируется закончить 7 октября, а окончательные результаты выборов Центризбирком Латвии намерен утвердить в течение трех недель после голосования.

В настоящее время в Латвии проживают порядка 1,9 млн человек, из которых право голоса имеют около 1,5 млн граждан. Им предстоит избрать 100 депутатов законодательного органа, голосование проходит по партийным спискам. Ранее ЦИК зарегистрировал списки кандидатов от 16 партий и объединений, в общей сложности на места в Сейме претендуют 1461 человек.

При этом в выборах в очередной раз не смогут принять участие почти 230 тысяч человек. Это русскоязычные неграждане, которые после отделения Латвии от СССР были лишены гражданства республики и большинства политических прав, в том числе права голосовать и баллотироваться на выборах в местные органы власти, национальный и Европейский парламенты, а также принимать участие в общенациональных референдумах.

Центризбирком республики аккредитовал на выборы в Сейм 60 международных наблюдателей из 13 стран мира, в том числе и из России.

Напомним, накануне российского журналиста Андрея Выползова не пустили в Латвию.