Глава ВЦИОМ назвал россиян «тоскующими индивидуалистами»

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров заявил, что российский социум представляет собой общество тоскующих индивидуалистов.

Федоров дал россиянам такую характеристику, отвечая на вопрос о ценностных ориентирах современного общества, передает ТАСС.

«Сегодня российское общество – это индивидуалисты, советский коллективизм умер давно. Это индивидуалисты прежде всего потребительского плана. При этом преимущественно бедные потребители. И тоскующие индивидуалисты», – сказал Федоров.

Директор ВЦИОМ заметил, что общество пока не может смириться с «этой индивдуализацией», поэтому стремится объединиться.

В пятницу ВЦИОМ опубликовал результаты исследования об осведомленности россиян о репрессиях в СССР.