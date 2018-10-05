Путин поздравил сотрудников угрозыска со 100-летним юбилеем службы

Президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов уголовного розыска со 100-летием службы и профессиональным праздником, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин заявил, что этот праздник является данью мужеству, высочайшей компетентности и верности своему делу многих поколений сотрудников органов правопорядка, оперуполномоченных, экспертов, говорится в сообщении Кремля.

Президент указал, что «за прошедший век не раз менялась организационная структура, методики подготовки личного состава», но на всех этапах уголовный розыск был и остается «важным звеном правоохранительной системы, надежным инструментом обеспечения законности, защиты жизни, безопасности и интересов людей».

Особые слова благодарности российский лидер передал ветеранам ведомства, отметив, что инициативность, самоотверженность, патриотизм являются их главным нравственным и профессиональным мерилом.

Он выразил уверенность, что сотрудники уголовного розыска будут и дальше равняться на заложенные их предшественниками легендарные традиции, добросовестно выполнять служебные обязанности, совершенствовать работу центрального аппарата и территориальных подразделений, их технический и кадровый потенциал, действовать своевременно, четко и грамотно на благо России и ее граждан.