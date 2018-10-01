Экипаж американского «Абрамса» оценил «Армату»

Члены экипажа одного из американских танков М1 «Абрамс» оценили новейший российский танк Т-14 «Армата», пишут американские СМИ.

Американцы назвали платформу «Арматы» в целом эффективной, отметив защищенность экипажа танка, передает РИА «Новости» со ссылкой на Business Insider.

При этом танкисты подвергли критике автоматическую систему заряжения танка, назвав ее непрактичной и заявив о преимуществах ручного заряжания снарядов, которое используется в американских «Абрамсах» (Abrams).

Кроме того, по мнению военных, сложность полностью автоматизированной башни Т-14 может подвести экипаж в случае осечки в бою.

Основной боевой танк Т-14 «Армата» является единственным в мире танком третьего послевоенного поколения. Он оснащен 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А82 (с возможностью установки 152-мм 2А83) с дистанционным полностью цифровым управлением.

Изолированная бронекапсула с экипажем, находящаяся за мощной лобовой броней, дает возможность танкистам остаться в живых даже в случае прямого попадания в башню и возгорания боекомплекта.

Боевая машина способна выдержать лобовое попадание большинства современных и перспективных типов противотанковых снарядов и ракет.

M1 Abrams является основным боевым танком США, который серийно выпускается с 1980 года.

Он стоит на вооружении армии и морской пехоты США, Египта, Австралии и Марокко, а также ряда ближневосточных государств.

Недостатком танка эксперты называют небольшую толщину брони бортов корпуса, а также отсутствие автомата заряжания и высокую стоимость каждой единицы.

Ранее американские военные эксперты сравнили модернизированный «Абрамс» с «Арматой».