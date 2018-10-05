Алкоголь разрешили продавать на АЗС

В России после прошедшего в сентябре совещания у вице-премьера Дмитрия Козака разрешили продавать легкий алкоголь на заправках , сообщили источник из числа участников совещания, а также два федеральных чиновника.

Представитель премьера сообщил, что обсуждение идеи по возвращению легких алкогольных напитков на прилавки АЗС, которая поступила от отдельных топливных компаний, прошло в рамках проработки мер по стабилизации розничного рынка топлива, пишут «Ведомости».

Цель предложение – повышение рентабельности топливных компаний.

Таким образом правительство поддержало инициативу члена Совета Федерации Геннадия Орденова – в начале 2017 года он внес в Госдуму законопроект с поправками по регулированию алкогольного рынка, по которому разрешалась продажа на заправках легких алкогольных напитков крепостью до 16,5%.

До этого СМИ сообщали, что Минфин и Минэкономразвития поддержали идею вернуть продажу слабого алкоголя на АЗС.

При этом в Минфине отмечали, что возврат алкоголя на заправки может повысить рентабельность АЗС и конкуренцию на алкогольном рынке.

Напомним, запрет на продажу алкоголя на АЗС ввели в России в 2012 году в рамках борьбы с ДТП по вине пьяных водителей.