Слепаков объяснил удаление шутливой песни о Петрове и Боширове

Шоумен Семен Слепаков заявил, что удалил разошедшийся по Сети в четверг шутливый клип «Песня о Солцберецком шпиле» про Руслана Боширова и Александра Петрова, так как это был незаконченный вариант песни.

«Насчет клипа, который удаляют. Поскольку все спрашивают – рассказываю. Это был мой рабочий материал. Незаконченный. Поэтому он изначально лежал по закрытой ссылке (в открытом доступе песни никогда не было). Я отправил эту ссылку нескольким друзьям узнать мнение. Через кого-то (он теперь, конечно, не признается) произошла утечка. Я попросил техподдержку удалить ссылку, чтобы остановить этот процесс, но все уже расползлось», – написал он в Instagram.

Он добавил, что «Газпром-медиа» отношения к ситуации с удалением клипа не имеет. По его словам, клип был удален по его просьбе, так как это его авторская собственность.

Также Слепаков заявил, что не будет доделывать клип, так как в этом уже нет смысла.

«Песня о Солцберецком шпиле» появилась в Сети в четверг. Это пародия на интервью Петрова и Боширова главреду RT Маргарите Симоньян. В нем Петров и Боширов представлены людьми нетрадиционной сексуальной ориентации.

Напомним, британские власти обвинили Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. После этого россияне дали интервью Маргарите Симоньян, в котором опровергли работу в ГРУ.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Боширов и Петров не годятся на роль «убийц из ГРУ».