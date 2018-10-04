Экипаж МКС с россиянином вернулся на Землю

Спускаемая капсула корабля «Союз МС-08» с российским космонавтом и двумя американцами приземлилась в казахстанской степи.

С Международной космической станции на Землю вернулись россиянин Олег Артемьев и американские астронавты Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд, передает РИА «Новости». Все трое провели на станции 197 суток.

Отстыковка капсулы от МКС произошла в 10.57 мск. Двигательная установка включилась на торможение в 13.51 мск и проработала около шести минут. В 14.19 мск корабль разделился на отсеки, далее он вошел в плотные слои атмосферы. В 14.30 мск прошла команда на открытие основного парашюта.

В подмосковном Центре управления полетами (ЦУП) сообщили, что космонавтов начали эвакуировать из спускаемой капсулы «Союз МС-08».

«Самочувствие экипажа хорошее», – отметил сотрудник ЦУП.

Экипаж «Союза МС-09», состоящий из российского космонавта Сергея Прокопьева, астронавта НАСА Серины Ауньен-Чэнселлор и немецкого астронавта Александра Герста будет ждать прибытия очередной миссии МКС.

Ранее сообщалось, что «Союз МС-08» забрал троих космонавтов с МКС.

Также в четверг исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что отверстие в «Союзе МС-09» не скажется на возвращении корабля с Международной космической станции, запланированном на декабрь.

«То, что мы не стали досрочно спускаться, а спуск будет производиться, как и планировалось, в декабре, говорит о том, что проблема ликвидирована», – сказал Крикалев.

Напомним, в борту корабля «Союз МС-09», пристыкованного к МКС, было обнаружено просверленное отверстие. Изначально расследование велось по трем направлениям.