«Союз МС-08» забрал троих космонавтов с МКС

Космонавт Олег Артемьев, астронавты Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд попрощались с коллегами на МКС и закрыли люки корабля «Союз МС-08», который должен доставить их на Землю, сообщили в Центре управления полетами (ЦУП).

Люки были закрыты в 8.07 мск, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ЦУП.

Затем космонавты должны провести вспомогательные операций и выровнять давление. В 10.57 мск «Союз МС-08» должен отстыковаться от станции.

В атмосферу Земли корабль, разделившийся на отсеки, войдет в 14.22. Капсула с космонавтами приземлится в 14.45 мск в степи примерно 146 километрах от казахстанского города Жезказган.

Россиянин Артемьев, американцы Фойстел и Арнольд являются участниками миссии МКС-55/56, они провели на станции 197 суток.

На месте приземления капсулы ожидаются «простые метеоусловия: облачность чуть ниже 500 метров, ветер до 7 метров в секунду, видимость 10 км, без осадков», сообщили в пресс-службе ЦВО.

Дежурство по посадке организовано в центре боевого управления 14 армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге. Участников миссии встретят авиасилы, средства поиска и спасения ЦВО.

На МКС остается экипаж «Союза МС-09» – космонавт Сергей Прокопьев, астронавт НАСА Серина Ауньен и астронавт Европейского космического агентства немец Александр Герст. Планируется, что на следующей неделе к ним присоединится миссия на корабле «Союз МС-10».

Напомним, пилотируемый корабль «Союз МС-08» с экипажем из трех человек – космонавтом Роскосмоса Олегом Артемьевым, астронавтами НАСА Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнольдом пристыковался к Международной космической станции (МКС) 23 марта.

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