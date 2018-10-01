«Крымский мост» с юмором отреагировал на «летающий» пролет

На официальной странице Крымского моста в соцсети Facebook жизнерадостно пошутили об инциденте со съехавшим в воду железнодорожным пролетом.

«Если ты пролет, это не значит, что нужно летать. Несите новый, от графика не отклоняемся! Зато мои арки посмеялись с веса своих десяти тысяч тонн», – говорится в записи.

Напомним, в четверг пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду при монтаже конструкций.

Пострадавших нет, опоры моста не были повреждены. Происшествие не оказало влияния на судоходство в Керченском проливе.

В 2018 году строительство железнодорожной части Крымского моста вышло на пиковую мощность: за 30 месяцев были погружены все сваи, сформированы 295 из 307 железнодорожных опор высотой от пяти до 35 метров, собраны свыше 110 тыс. тонн из 160 тыс. тонн металлоконструкций пролетов.