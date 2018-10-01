Соловьев прокомментировал сообщение Шария о желании Порошенко привезти Сальвини в Донбасс

Российский телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на новость украинского коллеги Анатолия Шария о том, что лидер Украины Петр Порошенко намерен показать вице-премьеру Италии Маттео Сальвини Донбасс, чтобы убедить его в необходимости санкций.

«А сам Порошенко не хочет сейчас приехать в Донецк и посмотреть, что натворили его укрокаратели?», – написал Соловьев в своем микроблоге Twitter, сделав ссылку на новость сайта «Шарий.net» о планах Порошенко показать Сальвини Донбасс.

Президент Украины заявил, что итальянский министр внутренних дел «не знает о глубокой трагедии, которую переживает Украина из-за Кремля», и хочет, чтобы Сальвини сам увидел «школы и рынки, разбомбленные русскими, мертвых детей, а также детей-сирот и вдов военных, разрушенные города».

«Если Прошенко сейчас приедет в Донецк, то его там размажут асфальтовым катком по всей центральной площади В Донецке все норм: работает общественный транспорт, рестораны, кинотеатры и так далее», – написал Nadegniy в Twitter Соловьева.

Я уверен, скоро и Порошенко приедет в Донецк!

Точнее привезут, в качестве главного обвиняемого в рамках расследования уголовного дела по Ст. 357 УК РФ. Геноцид. pic.twitter.com/jksMuFwzVn — Николай Цыбульский (@cabahn302) 4 октября 2018 г.

Напомним, Порошенко решил продлить особый статус Донбасса.