РПЦ оценила визит патриарха Александрийского на Украину

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков прокомментировал визит патриарха Александрийского и всея Африки Феодора II на Украину.

Волков назвал его визит в Одессу «событием мировой важности». В РПЦ подчеркнули, что «предстоятель древнейшего Александрийского патриархата» прибыл «на многострадальную украинскую землю». Визит продемонстрировал, что «мировое православие будет всегда с канонической Украинской православной церковью», заявил Волков.

«Это огромная радость», – приводит его слова РИА «Новости».

Волков заверил, что мировое православие «не разделяется» и «идет в правильном направлении», а вот Константинополь «куда-то уходит в сторону».

Напомним, Феодор II – второй по чести патриарх среди предстоятелей поместных православных церквей мира – посещал Украину в конце сентября.