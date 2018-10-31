Австрия решила выйти из миграционного пакта ООН

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что некоторые пункты миграционного пакта ООН противоречат программе правительства страны. Он пообещал, что Вена и впредь будет и впредь разрабатывать собственные законы о беженцах.

Австрия выходит из миграционного пакта ООН вслед за США и Венгрией, передает Deutsche Welle.

Курц заявил, что «правительство решило не подписывать это соглашение». Такой шаг необходим «для защиты национального суверенитета». Кроме того, «Австрия намерена и впредь разрабатывать собственные законы по всем вопросам, касающимся миграции».

Несколькими неделями ранее Вена выразила претензии к проекту миграционного пакта, поскольку, как пояснил тогда вице-канцлер Кристиан Штрахе от правопопулистской Австрийской партии свободы, некоторые пункты этого документа противоречат программе правительства.

Инициированный ООН первый «Всемирный пакт за безопасную, упорядоченную и регулируемую миграцию» должен быть официально принят на конференции в Марокко в декабре 2018 года.

Документ содержит ряд директив и около 20 конкретных мер, не имеющих, однако, юридически обязывающей силы. В их числе – выдача беженцам документов в случае их отсутствия, пресечение дискриминации и доступ к программам социальной помощи.

Ранее было подсчитано, сколько сколько мигрантов прибыло в ЕС с 2015 года.