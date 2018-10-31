Синоптики рассказали о сместившейся зиме

Зимняя погода установится в столице лишь ближе к новогодним праздникам, рассказал глава Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

«Обычно температура в Москве смещается в сторону отрицательных значений 10 ноября. Однако сейчас наблюдается совсем другая тенденция. Судя по всему, зима пока откладывается и наступит ближе к Новому году», – пояснил Киктев, передает ТАСС.

По прогнозу синоптиков, в начале ноября температура в столице будут выше нормы, к первому числу она поднимется до шести-восьми градусов тепла.

В конце октября атмосферное давление в Москве достигло рекордно низких показателей за последние 29 лет. В мае 2018 года давление в столице поставило рекорд по самому высокому показателю за последние годы.