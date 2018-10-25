Давление в Москве побило рекорд

Атмосферное давление в Москве в ночь на 25 октября снизилось до 725,7 мм ртутного столба, этот показатель ниже рекордного минимума, зафиксированного 25 октября 1989 года, сказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

«29 лет назад, 25 октября 1989-го, давление составило 726 мм ртутного столба, а в ночь на четверг оно опустилось до 725,7 мм», – пояснила эксперт, передает ТАСС.

Макарова сообщила, что с 25 октября атмосферное давление начнет повышаться, к пятнице оно достигнет 737 мм ртутного столба, к воскресенью – 748 мм.

В мае 2018 года атмосферное давление в столице достигало рекордно высоких показателей.