Толпа в Железногорске потребовала выдать убившего ребенка педофила

Жители города Железногорск Курской области собрались перед домом убийцы семилетнего мальчика и потребовали выдать педофила.

«В Железногорске Курской области спасают от расправы педофила, убившего школьника. А я бы отдал его толпе», – написал в Twitter пользователь под ником Негосдума.

Видео с собравшейся во двое толпой опубликовано в соцсети, но газета ВЗГЛЯД не может дать прямую ссылку на ролик из-за содержащееся в нем нецензурной лексики.

Как пишет «Комсомольская правда» тело семилетнего мальчика, который без вести пропал неделю назад, было найдено в ночь на 30 октября. Подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался 39-летний сосед, которого хорошо знал ребенок. Мужчина встретил мальчика в лифте дома, заманил к себе в квартиру, надругался над ним, а затем убил. Тело он спрятал в большую спортивную сумку и вывез в село Трояново к себе на дачу. Там полицейские нашли одежду ребенка, рюкзак и кроссовки.

Во вторник в доме, где произошло убийство, проходил следственный эксперимент. По городу прошел слух, что подозреваемого привезут к 15.00. К этому времени во дворе собралась толпа разъяренных горожан. От подъехавшего автозака их загородили стеной бойцы ОМОНа.

Подозреваемого в наручниках и под усиленной охраной вывели из машины и завели в подъезд. Толпа скандировала: «Убийца», «Покажите нам его».