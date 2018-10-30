Войска НАТО провели демонстрацию десантно-штурмовой операции в Норвегии

Командование учений НАТО в Норвегии провело для военачальников стран альянса и наблюдателей демонстрацию десантной операции, в которой задействовали силы и средства нескольких стран.

Согласно легенде учений, союзникам требовалось провести разведку участка побережья, занятого условным противником. С этой целью были привлечены средства воздушной и морской разведки. После уточнения позиций противника по ним с воздуха были нанесены удары, передает РИА «Новости».

После корабли-амфибии доставили к побережью личный состав десантно-штурмовых подразделений. При высадке на побережье они действовали вместе с подразделениями сил специального назначения.

Затем была осуществлена фаза выгрузки на побережье легкой бронетехники.

Операцию проводили силами двух группировок, в одной из которых были задействованы силы французских и британских ВС, в другой действовали голландцы, при поддержке авиации, в том числе штурмовых вертолетов.

После завершения зачистки побережья и населенного пункта выполнение задач в районе операции передали сухопутным и бронетанковым подразделениям.

По окончании демонстрационного показа, который транслировался на сайте альянса, представитель командования учений заявил наблюдателям, что на учения была доказана «способность альянса обеспечивать переброску сил на значительные расстояния и оперативную совместимость национальных сил».

Ранее крупнейшие за последнее время учения стран НАТО Trident Juncture 18 назвали «баловством».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этих учениях.