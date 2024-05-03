Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.4 комментария
Немецкий журналист оценил выставку трофейной техники НАТО
Журналист Welt Ваннер: Тысячи русских захотели увидеть подбитую технику НАТО
Невероятное количество человек пришло увидеть трофейную технику НАТО в Москве, многие с гордостью говорили о захвате немецкого танка Leopard 2, заявил посетивший выставку журналист канала Welt Кристоф Ваннер.
Посетившего выставку трофейной техники НАТО немецкого журналиста удивило, сколько пришло людей посмотреть на подбитые бронетехнику и танки. По его словам, особенно «русские гордились захватом немецкого танка Leopard 2», передает РИА «Новости».
Напомним, 1 мая Минобороны открыло выставку трофейной техники перед Музеем Победы. Посетителям представлены образцы военной техники производства 12 стран, включая США, Британию, Германию, Францию, Турцию, Швецию, Украину.
Германский политолог Александр Рар заявил газете ВЗГЛЯД, что выставка трофеев на Поклонной горе наносит Западу идеологический удар.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему выставка трофейной техники в Москве злит Запад.