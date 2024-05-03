Вечный огонь запланировали доставить в 14 стран мира

Передачу проведут известные артисты, спортсмены, журналисты, огонь доставят в страны Европы, Азии, Африки, в том числе в Белоруссию, Алжир, Кипр, Азербайджан, Сербию.

В планах – проведение патриотических мероприятий в «Русских домах», торжественных церемоний возложения венков и цветов, передача ламп с частицами Вечного огня в местные музеи, библиотеки, учреждения образования, представителям антифашистских общественных организаций, в храмы, а главное – ветеранам Великой Отечественной.

Также частицы Вечного огня будут отправлены на передовую военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Военные корреспонденты доставят лампы в 41 регион России в рамках автопробегов, главный из которых планируется провести через новые регионы до города-героя Севастополя. В новых регионах от пламени, взятого у Кремлевской стены, зажгут огни памяти на мемориалах, где раньше они не горели. Масштабная патриотическая акция проводится традиционно в преддверии Дня Победы.

«Для меня большая честь стоять рядом с участниками СВО, а также с представителями «Народных полков», объединивших вокруг себя тысячи неравнодушных женщин, которые шьют для фронта. Поэтому сегодняшняя акция – это знак преемственности между тем, что делали наши деды в годы Великой Отечественной войны, и нашими ребятами, которые в окопах приближают нашу сегодняшнюю Победу. В этом году частичка Вечного огня отправится в более 100 городов, она будет гореть не только в местах воинских захоронений, но и в сердце каждого, кто сегодня вспоминает подвиг нашего народа», – сказал руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

В церемонии принял участие доброволец СВО Александр Класич, получивший под Купянском тяжелое ранение, сейчас он проходит реабилитацию, в том числе и в лагере «Перезагрузка» Службы сопровождения ветеранов СВО Народного фронта.

«Я бы хотел, чтобы этот огонь разнесся не только по другим городам и странам, но и в каждый дом, в каждую семью. Чтобы люди почувствовали его, потрогали, и это пламя горело в их глазах. Для нас, участников спецоперации, День Победы – это главный праздник, для меня большая честь быть сегодня здесь», – отметил Класич.

«Эта специальная военная операция была нужна нам всем, чтобы вспомнили, кто мы есть, чтобы в каждом, в ком этот огонь погас, он снова возродился и засиял. Пусть это пламя горит в каждом сердце», – поделилась представитель народных полков «Шьем для наших» Наталья Камилова из Саратовской области.

«Акция стала возможна благодаря совместной работе Россотрудничества и «Народного фронта». В этом году к «Огню памяти» присоединились 14 стран, нам хочется, чтобы люди в разных уголках мира увидели частицу Вечного огня. География немного изменилась, лампы отправятся не только в страны ближнего зарубежья, но и на Ближний Восток, где, как известно, люди боролись с фашизмом. Наша задача не только чествовать ветеранов, которые живут за рубежом, но и доносить историческую правду о вкладе, который Россия вместе с ними внесла в ту Победу», – подчеркнул замруководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов.