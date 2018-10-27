Крупнейшие за последнее время учения стран НАТО сочли «баловством»

В НАТО только Польша и страны Прибалтики твердят о подготовке Россией «неядерного нападения», заявил журналист немецкой газеты Die Welt Кристоф Шильц.

Он подчеркнул, что у НАТО нет четкой стратегии, в альянсе существуют серьезные разногласия по поводу России. В НАТО более вероятной считают угрозу гибридной войны, предусматривающей «кибероружие, дезинформацию и подстрекателей».

«Ну и зачем тогда все это баловство в Норвегии с участием 50 тыс. солдат и 10 тыс. единиц техники?» – приводит слова Шильца РИА «Новости».

Как указывает Шильц, в НАТО осознают, что «возможности будут ограничены», если угроза конфликта станет реальной.

В частности, речь идет об инфраструктуре, транспорте, «военном мастерстве в воздухе и на море», а также «переброске крупных воинских подразделений на Восток».

«И вот здесь уже стоит задать вопрос: до сих пор ли уместны в наше время столь масштабные маневры?» – заявил Шильц.