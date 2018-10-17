Стало известно об альтернативе затонувшему плавдоку «Адмирала Кузнецова»

Инцидент с плавучим доком ПД-50 82-го судоремонтного завода (СРЗ) не создает критическую ситуацию для поддержания боеготовности и ремонта больших кораблей ВМФ России, заявил знакомый с ситуацией источник.

По словам источника, Россия имеет еще плавучий док ПД-190, который, «как и ПД-50, способен принимать такие корабли, как авианосец «Адмирал Кузнецов» и ракетный крейсер «Петр Великий» Северного флота», передает «Интерфакс».

В данный момент ПД-190 находится в Новороссийске и принадлежит местному порту. Отмечается, что о переводе этого плавдока на север «велась уже давно».

Тем временем сообщается, что по факту затопления ПД-50 в Мурманске возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Ранее была озвучена предварительная оценка повреждений «Адмирала Кузнецова». Напомним, крейсер проходил плановый доковый ремонт на 82-м заводе.

В ночь на вторник произошел сбой в подаче электроэнергии, в результате чего были нештатно заполнены цистерны плавдока ПД-50; он резко ушел под воду.