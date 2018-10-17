Китай снизил курс юаня к доллару до десятилетнего минимума

Народный банк Китая понизил курс юаня к американскому доллару на 197 базисных пунктов до отметки 6,9574, что стало минимумом с 21 мая 2008 года.

Китайский портал «Синьланцайцзин» полагает, что курс вполне может снизиться до 7 юаней за доллар, передает ТАСС.

При этом китайская пресса считает, что на курс юаня повлияли в том числе внешние факторы, среди которых рост индекса доллара, заявление Ангелы Меркель, а также снижение цен на нефть.

Тем временем замглавы Народного банка Китая Пань Гуншэн уверяет, что обменный курс юаня к доллару будет «на стабильном, равновесном уровне».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о зависимости между долларом и юанем, а также о торговой войне, развязанной главой Белого дома Дональдом Трампом с Китаем.