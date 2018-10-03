В Хабаровске трех школьниц сбили на зебре

На нерегулируемом пешеходном переходе в Хабаровске автомобиль сбил трех школьниц, две из них госпитализированы, сообщили в управлении МВД России по региону.

В сообщении пресс-службы на сайте ведомства говорится, что авария произошла вечером во вторник на улице Малиновского. Автомобилем, который наехал на школьниц, управляла женщина.

Водитель говорит, что ее ослепил свет фар встречной машины.

В настоящее время две школьницы госпитализированы, одна отпущена домой. Подчеркивается, что жизни пострадавших ничто не угрожает.

Экспресс-тест показал, что женщина-водитель управляла автомобилем в трезвом состоянии.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа под руководством врио начальника УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю Дмитрия Клесова.