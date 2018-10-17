Ударивший журналиста Развозжаева в парке Горького принес соболезнования

Ударивший корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в Парке Горького Александр Орлов выразил соболезнования семье журналиста в связи с его кончиной.

«Я все знаю, мне очень жалко, хороший был парень. Приношу соболезнование родным и близким», – написал Орлов на своей странице в соцсети «ВКонтакте», сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно о смерти сотрудника телеканала НТВ Никиты Развозжаева.

На своей странице в «ВКонтакте» Развозжаев оставил прощальное послание родным и близким. Позже стало известно, что родственники похоронят журналиста в Саратове.

Бывшая коллега Развозжаева по НТВ Юлия Перепелова сообщила, что журналист в последнее время испытывал личные проблемы, не связанные с работой.