В Москве погиб корреспондент НТВ Никита Развозжаев

В Москве найдено тело журналиста из Саратова 25-летнего Никиты Развозжаева.

Никита Развозжаев работал на ГТРК «Саратов», переехал в Москву в 2016 году. Мужчина выпал из окна дома, где снимал квартиру, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В Сети он опубликовал прощальное письмо.

«Произошло страшное горе. Наш коллега Никита Развозжаев покончил с собой, – сообщили в пресс-службе телеканала. – Все на НТВ глубоко потрясены случившимся. Мы приносим искренние соболезнования родным Никиты. Это личная трагедия семьи, говорить о других подробностях нам бы не хотелось», – цитирует источник ТАСС.

В августе 2017 года Развозжаев был атакован в прямом эфире пьяным мужчиной. Журналист снимал сюжет о Дне ВДВ в парке Горького.

Позже нападавший извинился, заявив о готовности внести денежную компенсацию, но журналист принял извинения, стороны примирились в суде.