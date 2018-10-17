Тело погибшего журналиста НТВ Никиты Развозжаева заберут на малую родину

Родственники погибшего журналиста НТВ Никиты Развозжаева похоронят его в Саратове.

Родственница журналиста заявила, что его похоронят в Саратове, пишет РИА «Новости». Пока дата и место похорон неизвестны.

Следствие проводит доследственную проверку по факту смерти мужчины. В ведомстве уточнили, что Развозжаев скончался на месте происшествия.

Коллеги из ГТРК «Саратов» тепло отозвались о погибшем:

«Очень тяжело подбирать слова, когда такое произошло. Мы соболезнуем всем родственникам и близким Никиты. Для нас это большая беда. Вспоминаем его таким молодым, активным, творческим, жизнерадостным человеком, который всегда излучал позитив. Рядом с ним было приятно находиться вместе, было приятно работать. Сейчас все его коллеги скорбят», – цитирует замначальника службы информационных программ телерадиовещания Алексея Лощинина издание «Ридус».

По словам главного редактора ГТРК «Саратов» Евгения Грачева, Развозжаев был «талантливым журналистом, который быстро набирал обороты».

В августе прошлого года Развозжаева атаковал в прямом эфире пьяный мужчина. Журналист снимал сюжет о Дне ВДВ в парке Горького.