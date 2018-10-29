ФБР уличили в открытии расследования против Трампа под ложным предлогом

Конгрессмен от Республиканской партии Джон Ратклифф заявил, что ФБР и министерство юстиции США во время президентства Барака Обамы под надуманным предлогом начали расследование приписываемого команде Дональда Трампа «сговора» с Россией.

Ратклифф пояснил, что расследование было сосредоточено на теперь уже бывшем члене команды внешнеполитических советников предвыборного штаба Трампа Джордже Пападопулосе, который, как подчеркнул конгрессмен, «никогда не бывал в России и никогда не разговаривал с кем-либо из правительства России», передает ТАСС.

«У человека, складывающего ваши покупки в супермаркете, столько же контактов с Россией и российскими властями, сколько у Пападопулоса. То есть ноль контактов», – отметил член комитета по надзору Палаты представителей в эфире телеканала Fox News.

Он выразил недоумение тем, что ни Конгресс, ни экс-советник Трампа и его адвокаты так и не получили от минюста материалов с «доказательствами» предполагаемого сговора Трампа с Москвой. «Нет и не было никакого сговора», – подчеркнул Ратклифф.

Ранее Трамп пожаловался на невозможность установить хорошие отношения с Москвой из-за расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера по поводу приписываемого России вмешательства в американские выборы.