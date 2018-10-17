Глава Белого дома Дональд Трамп пожаловался на невозможность установить хорошие отношения с Москвой из-за расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера по поводу приписываемого России вмешательства в американские выборы.

Хозяин Белого дома в очередной раз назвал «абсолютным мошенничеством» и «охотой на ведьм» попытки его противников приписать ему сговор с Россией с целью одержать победу на выборах 2016 года, передает ТАСС.

Трамп подчеркнул, что налаживание диалога с Россией «было бы хорошей, а не плохой вещью».

«Это дурацкое расследование не дает нам установить хорошие отношения», – заявил глава Белого дома в интервью телеканалу Fox Business, отметив, что мог быть наладить очень хорошие отношения с Россией.

При этом Трамп похвалился своим «жестким» отношением к России.

«Именно я поднял вопрос об этой афере, которой является трубопровод, о том, что Германия платит им миллиарды и миллиарды долларов за природный газ. Никто даже не знал об этом, я имею в виду, они знали, но не говорили. Я привлек к этому внимание», – сказал глава Белого дома.

Он также напомнил, что открывает возможность экспорта природного газа и нефти из США, составляя конкуренцию России.

Напомним, в сентябре Трамп оценил ущерб от «российского дела» для своей популярности.