Австрия захотела наладить сотрудничество с Россией в области безопасности

Министерство внутренних дел Австрии объявило о визите главы МИД республики Херберта Кикля в Москву для обсуждения углубления сотрудничества с Россией в сфере гражданской обороны и взаимодействия правоохранительных органов.

МВД Австрии анонсировало переговоры Кикля с главой МЧС России Евгением Зиничевым и главой МВД России Владимиром Колокольцевым, передает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати.

Глава МВД Австрии выразил надежду «на хороший обмен мнениями о настоящем и будущем сотрудничестве, к примеру, в сфере борьбы с организованной преступностью».

Предполагается, что в понедельник Кикль проведет встречу со статс-секретарем – заместителем министра внутренних дел России Игорем Зубовым, после чего у него пройдут переговоры с главой МЧС России Зиничевым по вопросу углубления сотрудничества в сфере гражданской обороны.

Во вторник Кикль проведет встречу с Колокольцевым, обсудив с ним вопросы миграции, борьбы с терроризмом и организованной преступностью, противодействие распространению и сбыту наркотиков, а также заключение договора о сотрудничестве правоохранительных органов.

«Сотрудничество между Россией и Австрией хорошо развито в сфере внутренней безопасности», – отметил австрийский министр.

Напомним также, в среду глава МИД Австрии Карин Кнайсль выступила в защиту Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), назвав его краеугольным камнем для архитектуры безопасности Европы.