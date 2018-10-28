На Кубани львица во время циркового представления набросилась на ребенка

В Краснодарском крае во время циркового представления с дикими животными львица через ограждение набросилась на ребенка, сидевшего в первом ряду, сообщает СК России.

По предварительным данным ведомства, инцидент, в ходе которого пострадала малолетняя девочка, произошел в воскресенье, 28 октября, в селе Успенском.

«В результате ребенок с рваными ранами лица и другими повреждениями доставлен в реанимационное отделение больницы», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ ч.2 п. «б» (оказание услуги, не отвечающей требованием безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенная для детей до шести лет).

Напомним, в июле женщину в Крыму покусал лев.