Дебошир плеснул кипятком в лицо проводнику в поезде Адлер-Иркутск

В поезде, следовавшем из Адлера в Иркутск, пассажир вступил в конфликт с проводником и плеснул ему в лицо кипятком, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Волк сообщила, что один из пассажиров поезда «сначала употреблял алкогольные напитки, а затем стал настойчиво навязывать свое общение проводнице», передает РИА «Новости».

В ситуацию вмешался второй проводник; в ответ на замечание дебошир выплеснул ему кипяток из стакана в лицо.

Мужчину задержали полицейские на станции Иланская в Красноярском крае, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Проводник получил термические ожоги первой и второй степени, ему оказана медицинская помощь.

В январе было предложено ввести черные списки дебоширов в поездах и автобусах. Позже стало известно, что такой список захотела создать «дочка» РЖД.

Летом черные списки разрешили создавать российским авиакомпаниям.