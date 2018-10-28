В Госдуме отреагировали на призыв Киева взрывать склады в России

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что слова депутата Верховной рады Украины Татьяны Черновол с призывом к взрывам военных складов в России являются могут стать поводом для возбуждения в ее отношении уголовного дела.

«Там, где дело нечистое и воруют деньги, всегда что-нибудь начинает загораться. Склады боеприпасов – это вещь универсальная. Если какая-то беда произошла, то, как в мире теперь заведено, вали всё на Россию. Потом и яркое заявление украинским политикам можно сделать, и деньги списать на ликвидацию последствий. Уникальный метод получается», – передает слова Шерина RT.

Он добавил, что за подобные призыва политиков с Украины следует «ловить за язык», а Генпрокуратуре России – ставить вопрос о возбуждении в их отношении уголовных дел.

«Слишком уж часто на Украине абсолютно безнаказанно разбрасываются подобными заявлениями, которые могут лечь на воспаленную почву какого-нибудь мозга. Мы же слышали, сколько они говорили о том, что необходимо взорвать Крымский мост. Это подстрекательство к определенным действиям в отношении России», – заявил депутат.

Он добавил, что следственные органы должны тщательно расследовать подобные заявления.

Ранее депутат украинского парламента Татьяна Черновол, которая входит в коллегию МВД Украины и является советником главы украинского МВД, призвала взрывать военные склады в России «в ответ» на взрывы украинских складов.