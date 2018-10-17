Советник главы МВД Украины призвала взрывать военные склады в России

Депутат украинского парламента Татьяна Черновол, которая входит в коллегию МВД Украины и является советником главы украинского МВД, призвала взрывать военные склады в России.

Она напомнила, что на Украине «в последнее время взрывались склады с боеприпасами». Черновол заявила, что «такие же склады есть на оккупированной территории» и «на границе с Украиной с российской стороны». Черновол посетовала, что не было «никакого ответа на диверсии на украинских складах», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Прямой».

9 октября произошел пожар и начались взрывы боеприпасов на арсенале у города Ичня Черниговской области. Хотя президент Украины Петр Порошенко намекал на причастность России, другие украинские политики считают, что такими инцидентами в стране скрывают воровство.

Прежде взрывы на военных складах происходили в Старой Николаевке Донецкой области, в Балаклее Харьковской области, у поселка Калиновка Винницкой области.