Уточнено число пострадавших от наводнения на Кубани

В результате подтопления территорий в Краснодарском крае ливнями пострадали 145 человек, из них 13 госпитализированы, сообщил источник в экстренных службах региона.

«Пострадали 145 человек, госпитализированы 13 человек, 125 человек – амбулаторно, 1 выписан», – передает слова источника ТАСС.

Шесть человек, по данным местных властей, погибли.

Накануне президент России Владимир Путин поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и главе МЧС Евгению Зиничеву оказать помощь пострадавшим от подтопления.