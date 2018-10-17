Путин поручил оказать помощь пострадавшим при наводнении на Кубани

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и главе МЧС Евгению Зиничеву оказать необходимую помощь пострадавшим от подтопления в регионе.

Глава государства вызвал Кондратьева и Зиничева, чтобы узнать последние данные об обстановке в районах Краснодарского края, пострадавших от стихии, передает РИА «Новости».

«К сожалению, не обошлось без потерь, инфраструктура разрушена в значительной степени», – констатировал президент.

Он подчеркнул, что «нужно сделать все, чтобы людям помочь». Путин добавил, что федеральный центр также готов помочь, если это требуется.

Российский лидер указал, что в данный момент требуется «оценить объем потерь и определить, кому, в каком объеме нужно оказать помощь».

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае из-за наводнения и схода селей пострадали 60 человек, двое пропали без вести. Кроме того, шесть человек погибли.