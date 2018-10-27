Священник из США перешел в РПЦЗ в знак протеста против решений Варфоломея

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27 октября, суббота  |  Последнее обновление — 11:01  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Справедливо ли появление нового налога в России

Налоги – это в том числе и про справедливостьФото: Стоян Васев/ТАСС
Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о введении специального налогового режима для самозанятых граждан. То есть миллионам наших сограждан, работающих на себя и не платящих налоги, предложили выйти из тени. Но шум поднялся такой, как будто людей пытаются ограбить – опять мы имеем дело с подменой понятий. Подробности...
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Почему соотечественники из-за рубежа хотят победить в конкурсе «Лидеры России»

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
«Ломоносов, как всем известно, из Холмогор пешком до Москвы дошел», – напомнил участник конкурса управленцев «Лидеры России», представитель одной из 65 стран мира, из которых поступили заявки на состязание. Современные технологии позволяют привлекать и реализовывать таланты из гораздо более дальних, чем Холмогоры, уголков мира. Чего ожидают «заграничные наши» от нового конкурса? Подробности...
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Зачем США пугают мир «русскими космическими лазерами»

Так представляют себе применение лазерного оружия в космосе фантасты. На самом деле все выглядит совсем иначеФото: Elite: Dangerous/Frontier Developments
Россия вывела в космос лазерное оружие – заявляют СМИ со ссылкой на официального представителя Госдепа. Неужели США действительно полагают, что современной России удалось осуществить то, о чем в свое время только мечтала администрация Рейгана? Похоже, реальный смысл подобного заявления вовсе в другом, хотя тоже связан с выведением оружия в космос. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Как совместить в стране секс и религию

Антон Крылов, журналист
Возможна ли ситуация, в которой секспросвет в школах не будет оскорблять чувства верующих, а порноактрисам не будут угрожать убийством ни в одном из регионов России? Подробности...
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Не надо путать идиотизм и патриотизм

Андрей Луговой, политик и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
Надо выяснить, идёт ли в данном случае речь о коррупции или глупости, но опыт показывает: когда на кону миллиарды бюджетных рублей, чиновник только притворяется дураком. Подробности...
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Посмотрите на Тверь и Смоленск, пока они еще стоят

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Прекрасный русский город теперь спасают всей страной, причем с участием его мэра, который и подписывал скандальный указ. На какое-то время это может стать вполне рабочей национальной идеей. Подробности...
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        • Новое рождение

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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

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          Священник из США перешел в РПЦЗ в знак протеста против решений Варфоломея

          27 октября 2018, 10:24

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Американский священник Марк Тайсон покинул Константинопольский патриархат, перейдя в Русскую православную церковь заграницей (РПЦЗ); так он выразил протест против антиканонических действий патриарха Варфоломея на Украине.

          Тайсон сообщил, что «уже принят в клир Восточно-Американской епархии РПЦЗ» и приступил к службе. Ранее он был настоятелем Успенского храма в Блуфилде (Западная Вирджиния, США), передает РИА «Новости».

          Несколько дней назад отец Марк написал письмо своему правящему архиерею, в котором сообщил, что совесть не позволяет ему поминать за богослужениями имя патриарха Варфоломея.

          По словам священника, в Константинопольском патриархате он служил в течение 26 лет и «всегда был верным и твердым священнослужителем», никогда не осуждавшим патриарха Варфоломея.

          Однако некоторое время назад патриарх, которого он «преданно и молитвенно чтил более двух десятилетий», сделал «беспрецедентный шаг по восстановлению канонического статуса мятежной банды лишенных сана и дискредитированных священнослужителей на Украине».

          «Это были люди, которых он сам недавно отверг как недостойных иерархов и священников, публично признав каноническую Украинскую православную церковь при митрополите Онуфрии», – замечает священник в письме.

          Он также обратил внимание на то, что «аморальные и неканонические действия патриарха Варфоломея на Украине уже способствовали насилию в отношении канонической Церкви», и в дальнейшем «это насилие будет нарастать».

          «Новая и независимая «церковь», которую он создал, состоит из идолопоклонников. Они поклоняются не Святой Троице, а ложному Богу, называемому «свободной Украиной», и отказались от Церкви своих отцов», – отметил священнослужитель.

          Тайсон подчеркнул, что нельзя оправдать разжигание раскола – «греха, который не смыть даже кровью мученичества», и посоветовал «любой ценой избегать общения с новоиспеченными «аноническими» идолопоклонниками».

          Ранее епархии на Украине заявили о поддержке канонической УПЦ.

          До этого РПЦ объявила Константинопольского патриарха Варфоломея в раскольничестве и заявила, что он больше не может считаться духовным лидером мирового православия.


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