Священник из США перешел в РПЦЗ в знак протеста против решений Варфоломея

Американский священник Марк Тайсон покинул Константинопольский патриархат, перейдя в Русскую православную церковь заграницей (РПЦЗ); так он выразил протест против антиканонических действий патриарха Варфоломея на Украине.

Тайсон сообщил, что «уже принят в клир Восточно-Американской епархии РПЦЗ» и приступил к службе. Ранее он был настоятелем Успенского храма в Блуфилде (Западная Вирджиния, США), передает РИА «Новости».

Несколько дней назад отец Марк написал письмо своему правящему архиерею, в котором сообщил, что совесть не позволяет ему поминать за богослужениями имя патриарха Варфоломея.

По словам священника, в Константинопольском патриархате он служил в течение 26 лет и «всегда был верным и твердым священнослужителем», никогда не осуждавшим патриарха Варфоломея.

Однако некоторое время назад патриарх, которого он «преданно и молитвенно чтил более двух десятилетий», сделал «беспрецедентный шаг по восстановлению канонического статуса мятежной банды лишенных сана и дискредитированных священнослужителей на Украине».

«Это были люди, которых он сам недавно отверг как недостойных иерархов и священников, публично признав каноническую Украинскую православную церковь при митрополите Онуфрии», – замечает священник в письме.

Он также обратил внимание на то, что «аморальные и неканонические действия патриарха Варфоломея на Украине уже способствовали насилию в отношении канонической Церкви», и в дальнейшем «это насилие будет нарастать».

«Новая и независимая «церковь», которую он создал, состоит из идолопоклонников. Они поклоняются не Святой Троице, а ложному Богу, называемому «свободной Украиной», и отказались от Церкви своих отцов», – отметил священнослужитель.

Тайсон подчеркнул, что нельзя оправдать разжигание раскола – «греха, который не смыть даже кровью мученичества», и посоветовал «любой ценой избегать общения с новоиспеченными «аноническими» идолопоклонниками».

Ранее епархии на Украине заявили о поддержке канонической УПЦ.

До этого РПЦ объявила Константинопольского патриарха Варфоломея в раскольничестве и заявила, что он больше не может считаться духовным лидером мирового православия.