Опубликовано завещание Сенцова

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НОВОСТЬ ЧАСА:Порошенко оценил отношения с Лукашенко
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе
Справедливо ли появление нового налога в России
Почему соотечественники из-за рубежа хотят победить в конкурсе «Лидеры России»
Зачем США пугают мир «русскими космическими лазерами»
Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы
Не надо путать идиотизм и патриотизм
Андрей Луговой, политик и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
Надо выяснить, идёт ли в данном случае речь о коррупции или глупости, но опыт показывает: когда на кону миллиарды бюджетных рублей, чиновник только притворяется дураком. Подробности...
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Посмотрите на Тверь и Смоленск, пока они еще стоят
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Прекрасный русский город теперь спасают всей страной, причем с участием его мэра, который и подписывал скандальный указ. На какое-то время это может стать вполне рабочей национальной идеей. Подробности...
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Русская жизнь, увы, глубоко неэстетична
Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
У русских сложные отношения с сексуальностью. Русский человек свою животность переживает как катастрофу – и либо целиком ее отрицает, либо столь же сполна ей отдается. Это типовой разброс между хлыстами и скопцами. Подробности...
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Умер Николай Караченцов
Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почекПодробности...
На Краснодарский край обрушились ливни
Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работыПодробности...
Российские болельщики попали в аварию в римском метро
Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операцииПодробности...
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