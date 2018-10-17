Опубликовано завещание Сенцова

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов составил в колонии завещание, которое публикует телеканал «Громадське».

«Я, Сенцов, находясь в здравом уме и твердой памяти завещаю в случае моей смерти экранизацию фильмов по моим сценариям, а именно «Носорог», «Кай», а также написанные мной в неволе «Блистательный мир», «Вороны» и «Кристи» моей соратнице и второму режиссеру Евгении Врадий в качестве режиссера-постановщика», – говорится в опубликованном «Громадьске» завещании.

Также, указал он, Врадий может отказаться от съемок и перепоручить это кому-то на свой выбор и определить компанию-производителя фильмов.

Своими наследниками он назначил дочь и сына.

Завещание было составлено 7 сентября в колонии в присутствии адвоката Дмитрия Динзе.

Телеканалу документ передала сестра Сенцова Наталья Каплан.

Во ФСИН сообщали, что Сенцов начал писать сценарий фильма о жизни заключенных.

В четверг Европейский парламент решил вручить осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову премию «За свободу мысли» имени Сахарова за 2018 год.

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод называл это политиканством.