В СПЧ прокомментировали присуждение Сенцову премии Сахарова

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод назвал решение Европарламента о присуждении премии им. Сахарова осужденному за терроризм в Крыму Олегу Сенцову политиканством.

Брод указал, что не видит за Сенцовым «правозащитных заслуг, и выделение его из оказавшихся за решеткой правозащитников, журналистов – это политиканство», передает ТАСС.

Он также указал, что при этом «игнорируются арест журналиста Кирилла Вышинского на Украине, аресты правозащитников в Латвии, Литве».

Член СПЧ напомнил, что в период, когда Сенцов голодал, российские правозащитники прилагали необходимые усилия для своевременного оказания ему медицинской помощи: «Он объявлял голодовку, похудел, и в этом смысле можно было ему посочувствовать, и СПЧ обсуждал эту ситуацию, обращался во ФСИН с тем, чтобы Сенцову оказывалась необходимая медицинская помощь, но он осужден по тяжелой статье, на это обращал внимание президент России».

Ранее стало известно, что Европейский парламент решил вручить осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову премию «За свободу мысли» имени Сахарова за 2018 год.

До этого официальный представитель Европейской внешнеполитической службы заявлял о солидарности ЕС с осужденным в России за терроризм украинским режиссером Олегом Сенцовым.