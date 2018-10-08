ЕС захотел «немедленного освобождения» осужденного за терроризм Сенцова

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы заявил о солидарности ЕС с осужденным в России за терроризм украинским режиссером Олегом Сенцовым.

В ЕВС заявили о «мужестве, решительности и самоотверженности» Сенцова в связи с его голодовкой, передает «Интерфакс».

В Брюсселе ожидают «немедленного освобождения» Сенцова.

В ЕВС также утверждают, что Россия якобы нарушила права Сенцова, «отказавшись предоставить ему надлежащее медицинское лечение в институционализированных медицинских условиях».

Напомним, Сенцов заявил, что прекратил длившуюся 145 дней голодовку из-за угрозы начала принудительного кормления.