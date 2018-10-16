Сенцову присудили премию Сахарова

Европейский парламент решил вручить осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову премию «За свободу мысли» имени Сахарова за 2018 год.

«На совещании председателей фракций Европарламента принято решение вручить премию 2018 года Олегу Сенцову», – цитирует ТАСС председателя Европейского парламента Антонио Таяни.

По его словам, Сенцов награжден «за свою храбрость и упорство», и этим решением Европарламент демонстрирует поддержку самому режиссеру и «защищаемым им ценностям».

Он отметил, что здоровье Сенцова оказалось под угрозой из-за голодовки. «Его борьба подвергает опасности его собственную жизнь, но в то же время она указывает нам на необходимость защищать права человека везде в мире и при любых обстоятельствах», – сказал Таяни.

Церемония награждения состоится 12 декабря.

Другими кандидатами на премию были неправительственные организации, защищающие права человека и спасающие мигрантов в Средиземном море, а также марокканский политический активист Насер Зефзафи.

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Европарламент. «Благодарен Европейскому парламенту за важное решение – предоставить престижную премию Сахарова именно украинцу Олегу Сенцову», – написал он в Twitter.

Он выразил уверенность, что это решение приблизит момент освобождения Сенцова.

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы заявлял о солидарности ЕС с осужденным в России за терроризм украинским режиссером Олегом Сенцовым.

На прошлой неделе сестра Олега Сенцова Наталия Каплан рассказывала, что ее брат после выхода из 145-дневной голодовки столкнулся с необратимыми последствиями для организма.

Во ФСИН сообщали, что Сенцов начал писать сценарий фильма о жизни заключенных.