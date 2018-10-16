Сестра рассказала о «необратимых последствиях для организма» Сенцова

Сестра осужденного украинского режиссера Олега Сенцова Наталия Каплан рассказала, что ее брат попал в реанимацию в результате пятимесячной голодовки.

Она утверждает, что, несмотря на выход из 145-дневной голодовки, Сенцов столкнулся с необратимыми последствиями для организма: ишемией и аритмией сердца, проблемам с печенью, желудком и другими органами, пишет «Радио Свобода» со ссылкой на украинский телеканал.

При этом сам Сенцов ранее категорически отказывался от реанимации. Также в конце июля он просил не «сгущать краски» по поводу состояния его злоровья.

В свою очередь, УФСИН сообщил, что информация об ухудшении состояния осужденного режиссера не соответствует действительности. По словам ведомства, Сенцов питается «в полном объеме» и находится в удовлетворительном состоянии, передает РИА «Новости».

Напомним, осужденный за подготовку терактов в Крыму Сенцов прекратил голодовку в связи с угрозой принудительного кормления. Блогеры посмеялись над голодовкой режиссера.