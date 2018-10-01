ФСИН рассказала о творческих планах Сенцова

Украинский режиссер Олег Сенцов после прекращения голодовки начал писать сценарий фильма о жизни заключенных, сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко.

«Он уже начал писать сценарий для будущего фильма. Это будет рассказ о жизни в тюрьме и заключенных. Поэтому вдохновение его не покидает», – сказал замглавы ФСИН, пишут «Известия».

На прошлой неделе Сенцов заявил, что прекратил длившуюся 145 дней голодовку из-за угрозы начала принудительного кормления.

В сентябре управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу опубликовало фотографию Сенцова, доставленного в больницу для обследования. Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода из голодовки.