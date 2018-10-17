Киевский эксперт объяснил просьбу украинского министра не говорить по-русски в Белоруссии

Наверное, украинский министр Зубко, призывая белорусов не говорить по-русски, надеялся показать, что Украина с Белоруссией заодно против России, предположил киевский политолог Михаил Погребинский.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский крайне негативно оценил умственные способности министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко, который обратился к белорусским участникам форума регионов Белоруссии и Украины с просьбой не выступать на русском языке и перейти на белорусский.

«Мозгов не хватает, вот и считает, что вправе поучать» белорусов, отметил Погребинский. «Ну, дебилы», – сказал он, добавив, что тут уместнее всего был бы легендарный комментарий главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Для них не суть дела важна, а эта формальность. Не говорить по-русски выглядело бы как будто мы с белорусами заодно против России, в этом их задача», – прокомментировал Погребинский действия украинских политиков. «Мол, мы и так друг друга хорошо понимаем, если отказываемся от русского языка. То есть мы можем быть братьями, а вот там у нас не братья», – объяснил он.

Погребинский добавил, что у Зубко хватает дел в сфере ЖКХ. «Я могу как жилец сказать, что на улице два градуса, а у меня батареи холодные», – подчеркнул он.

Напомним, вице-премьер и министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко попросил участников форума регионов Белоруссии и Украины, который проходит 25–26 октября в Гомеле, не выступать на русском языке. Несмотря на просьбу, белорусские участники форума продолжили выступать на русском. Кроме того, посол Украины в Минске Игорь Кизим также использовал русский язык.