Аксенов рассказал про полный транспортный коллапс в Симферополе

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал провести детальную проверку работы властей Симферополя из-за проблем со строительством дорог и вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО).

Аксенов написал в Facebook, что «со следующей недели деятельность администрации города Симферополя по целому ряду направлений будет подвергнута детальной проверке».

Он с сожалением отметил, что «власти крымской столицы абсолютно бездарно подошли к вопросу организации процесса дорожного строительства, видны серьезные проблемы по части вывоза твердых коммунальных отходов и так далее».

Например, «несмотря на то, что администрации Симферополя было выделено 1,4 млн рублей на подготовку технической документации и дальнейшего выхода на капитальный ремонт дорог», наблюдается «полный транспортный коллапс и абсолютная беспомощность в части организации проведения работ».

Кроме того, на каждом из объектов не хватает рабочей силы, а «отсутствие согласования отдельных вопросов с ГИБДД является показательным моментом для определения эффективности действий администрации».

Глава Крыма указал и на отсутствие подвижек по вопросу вывоза ТКО; при этом ситуация «с каждым днем ухудшается». Так, «за прошедшие четыре месяца администрация не выполнила своего обещания по ремонту 23 единиц техники».

Аксенов уделил отдельное внимание вопросу организации движения маршрутного транспорта, назвав ситуацию «аховой».

«Работать за администрацию города никто не собирается. Все конкретные выводы по должностным лицам будут сделаны по итогам следующей недели», – написал он.

Отметим, что в сентябре в Крыму ушел в отставку пятый за четыре года министр транспорта.

Ранее Аксенов рассказал о своем участии в выявлении взяточников в органах власти региона.