В Крыму ушел в отставку пятый за четыре года министр транспорта

Министр транспорта Крыма Юрий Овсянников написал заявление об увольнении, сообщили в правительстве региона. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что Овсянников покинул пост, так как не выполнил поставленные задачи, а принятые им решения заслуживают неудовлетворительной оценки.

«Подтверждаем: [Овсянников] подал в отставку по собственному желанию», – сказал ТАСС представитель пресс-службы правительства Крыма.

Аксенов заявил, что увольнение по собственному желанию – «одно из немногих правильных решений» Овсянникова. «Задачи, которые были поставлены перед министром транспорта, не были выполнены, а принятые управленческие решения заслуживают неудовлетворительной оценки», – написал глава региона в Facebook.

По его словам, министр не принял действенных мер по оптимизации дорожной сети и работе общественного транспорта, соблюдению расписания перевозчиками, замене остановочных комплексов на новые. «Нам не нужны обещания, нам нужны конкретные результаты», – заявил Аксенов.

Он также отметил, что многие продолжают вести счет уволенных должностных лиц. «Замечу: дело не в количестве, а в качестве. Кадровые обновления абсолютно естественны и будут продолжаться и впредь», – пообещал глава Крыма.

Овсянников был назначен на должность министра транспорта в мае 2018 года и стал пятым с весны 2014 года руководителем ведомства. Прежде он руководил Московской административной дорожной инспекцией.