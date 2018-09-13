В Крыму ушел в отставку пятый за четыре года министр транспорта

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13 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 13:45  |  vz.ru
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Россия пугает Китай Монголией

Китай выбирает прямой газопровод из России, а не через транзитную МонголиюФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Монголия рассчитывает заработать на транзите российского газа в Китай. Ведь совсем недавно президент Путин одобрил идею строительства газопровода через территорию Монголии. Но Китаю вовсе не нужен посредник – вряд ли его вдохновляет пример российско-украинских газовых конфликтов. Да и мотивы России в реальности совсем иные. Подробности...
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Могут ли американцы любить Россию

В США есть старая традиция изображения русской угрозы Фото: the Catechetical Guild Educational Society
С момента инаугурации Дональда Трампа американские элиты потратили колоссальные усилия на демонизацию России. Но рано или поздно этот инструмент борьбы с 45-м президентом США станет бессмысленным. Но вот улучшится ли после этого отношение американцев к нашей стране? И может ли Россия как-то повлиять на это? Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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Илон Маск оказался капиталистическим хищником

Илона Маска называют «символом прогресса» и «гением современности». Оказалось, он обычный эксплуататорФото: Jae C. Hong/AP/ТАСС
Инновационные корпорации США умело создают себе имидж либеральных, продвинутых, гуманных организаций. Но грязный секрет их успеха – жестокая эксплуатация. Многомиллионные прибыли предопределены полным бесправием сотрудников, положение которых подчас хуже, чем сто лет назад. Многие не верили, что «Теслы» Илона Маска это тоже касается. Но поверить придется. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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В тоске по лучшему в мире мороженому

Дометий Завольский, историк-архивист
Даже для «новых красных» очевидно, что жизнь в СССР до 1950-1960-х годов была тяжелой и дикой. Требуется найти какое-то рациональное объяснение: на фоне чего же такого чудовищно уродливого «красный проект» безмерно велик и прекрасен. Подробности...
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Конфликт рэперов с мусульманами говорит о неожиданной победе России

Андрей Бабицкий, журналист
Рано говорить, что в Дагестане установилась теократия. Но шокирующе грубый ответ Нурмагомедова Тимати показывает, какой силы ненависть продуцирует салафизм и насколько он опасен. Подробности...
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Почему астронавты могли пойти на подлость по отношению к России

Эдуард Биров, журналист
Неужели американские астронавты идиоты и самоубийцы? Нет, конечно. Но это не отменяет того, что они могли осуществить целенаправленную диверсию на «Союзе». У них был мотив, а у нас есть улики. Подробности...
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      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
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        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

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        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

        • Исключительно провокация Саакашвили

        • Другое (предложите вариант в комментариях)

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          В Крыму ушел в отставку пятый за четыре года министр транспорта

          13 сентября 2018, 12:18

          Текст: Ольга Никитина

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          Министр транспорта Крыма Юрий Овсянников написал заявление об увольнении, сообщили в правительстве региона. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что Овсянников покинул пост, так как не выполнил поставленные задачи, а принятые им решения заслуживают неудовлетворительной оценки.

          «Подтверждаем: [Овсянников] подал в отставку по собственному желанию», – сказал ТАСС представитель пресс-службы правительства Крыма.

          Аксенов заявил, что увольнение по собственному желанию – «одно из немногих правильных решений» Овсянникова. «Задачи, которые были поставлены перед министром транспорта, не были выполнены, а принятые управленческие решения заслуживают неудовлетворительной оценки», – написал глава региона в Facebook.

          По его словам, министр не принял действенных мер по оптимизации дорожной сети и работе общественного транспорта, соблюдению расписания перевозчиками, замене остановочных комплексов на новые. «Нам не нужны обещания, нам нужны конкретные результаты», – заявил Аксенов.

          Он также отметил, что многие продолжают вести счет уволенных должностных лиц. «Замечу: дело не в количестве, а в качестве. Кадровые обновления абсолютно естественны и будут продолжаться и впредь», – пообещал глава Крыма.

          Овсянников был назначен на должность министра транспорта в мае 2018 года и стал пятым с весны 2014 года руководителем ведомства. Прежде он руководил Московской административной дорожной инспекцией.


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