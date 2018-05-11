Новым главой минтранса Крыма стал московский чиновник

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11 мая, пятница  |  Последнее обновление — 16:02  |  vz.ru
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В деле о «крымских активах» Украина повторяет ошибку ЮКОСа

Арбитры из Гааги предлагают России за небольшую сумму признать, что в Крыму не было никакого народного референдума, а была аннексияФото: Peter Dejong/AP/ТАСС
Вынесено первое в истории решение по поводу активов, потерянных украинскими собственниками после воссоединения Крыма с Россией. Оно предсказуемо оказалось не в пользу России – а значит, стоит ждать целой серии новых подобных исков. И хотя на Украине уже вовсю заявляют о своей громкой победе, реальные перспективы вряд ли сильно обрадуют Киев. Подробности...
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«Нормандский формат без Путина» доказал свою беспомощность

Киев пытается продать Европе новый формат консультаций по ДонбассуФото: Николай Лазаренко/пресс-служба
президента Украины/ТАСС
Ангела Меркель и Эммануэль Макрон исполнили мечту Петра Порошенко и поговорили с ним о Донбассе без присмотра Владимира Путина. Украинский президент надеялся, что этим ему удастся «надавить на Москву», но дело идет к тому, что давить скоро начнут на самого Порошенко, который ставит перед собой абсолютно недостижимые цели. Подробности...
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Мундиаль привнесет в жизнь россиян ряд жестких ограничений

Ограничения в рамках ЧМ-2018 призваны защитить футбольных фанатов от них самих Фото: Егор Алеев/ТАСС
В рамках проведения чемпионата мира по футболу в России будут серьезно усилены меры безопасности. Например, в 11 городах мундиаля могут ввести «сухой закон» и табу на оборот любого оружия, запретить жарить шашлыки и выходить на митинги. С какими еще ограничениями столкнется страна и ее жители на время ЧМ-2018? Подробности...
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92-летний враг Сороса триумфально вернулся во власть

«Евреи во главе с Соросом намеренно организовали падение валют мусульманских стран», – заявил МохамадФото: Lai Seng Sin/Reuters
Возвращение на пост премьера Малайзии 92-летнего Махатхира Мохамада – событие общемирового значения. Дело и в личности Махатхира, и в возрасте, и в политической биографии. Его считают «разоблачителем еврейского заговора», «победителем Сороса и МВФ» и «отцом малайзийского чуда», благодаря которому страна стала одной из мощнейших экономик Азии. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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День Победы пережил роковую черту

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Те, кто в этот день выходит на улицу, замечают: если совсем недавно главными действующими лицами праздника были старики, то теперь это дети. Правнуки с портретами прадедов. О чём это говорит? Подробности...
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О чем на самом деле говорил Путин на инаугурации?

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Слова о прорывах, слова о свободе и о «дремучем охранительстве» связываются в единую нить, демонстрируя, что современные прорывы достигаются людьми, делающими нечто, что не делалось до них. То есть свободными людьми. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Почему я за Медведева, а не за Чубайса

Андрей Бабицкий, журналист
При том, что Путин и Медведев являются абсолютными единомышленниками и действуют в непротиворечивом тандеме, у страны в ее сегодняшнем ментальном состоянии появились новые иллюзии. Подробности...
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          Новым главой минтранса Крыма стал московский чиновник

          11 мая 2018, 15:03

          Текст: Алексей Ласнов

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          Глава Крыма Сергей Аксенов назначил на должность руководителя министерства транспорта республики Юрия Овсянникова, который ранее возглавлял Московскую административную дорожную инспекцию.

          «Новым министром транспорта республики Крым назначен Юрий Петрович Овсянников, который ранее занимал пост руководителя Московской административной дорожной инспекции. Перед Юрием Петровичем стоит тяжелая, но посильная задача. Надеемся, что опыт нового министра и его положительная практика в столице России принесут свои плоды», – написал Аксенов в своем Facebook после встречи с Овсянниковым.

          Глава Крыма отметил, что от нового министра ожидается «наведение порядка в сфере транспорта».

          Аксенов также отметил, что одной из приоритетных задач, стоящих перед новым министром транспорта, должно стать снижение цен на авиаперелеты в международном аэропорту «Симферополь», сообщает пресс-служба руководителя республики. По его словам, еще одним важным направлением является поиск дополнительных источников заработка для Керченской паромной переправы, чтобы обеспечить заработную плату сотрудникам крымских морских портов после открытия автомобильного движения на Крымском мосту.

          В свою очередь Юрий Овсянников сообщил, что поставленные главой Крыма задачи ясны и уточнил, что приоритетом в его работе станет работа с общественным транспортом – в частности, вопрос организации маршрутной сети и замена подвижного состава.

          Овсянников возглавлял Московскую административную дорожную инспекцию с 2014 по 2016 годы. До он работал начальником отдела ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

          В апреле глава минтранса Крыма Игорь Захаров, не решивший проблему пробок в Симферополе, подал в отставку.


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