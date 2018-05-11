Новым главой минтранса Крыма стал московский чиновник

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил на должность руководителя министерства транспорта республики Юрия Овсянникова, который ранее возглавлял Московскую административную дорожную инспекцию.

«Новым министром транспорта республики Крым назначен Юрий Петрович Овсянников, который ранее занимал пост руководителя Московской административной дорожной инспекции. Перед Юрием Петровичем стоит тяжелая, но посильная задача. Надеемся, что опыт нового министра и его положительная практика в столице России принесут свои плоды», – написал Аксенов в своем Facebook после встречи с Овсянниковым.

Глава Крыма отметил, что от нового министра ожидается «наведение порядка в сфере транспорта».

Аксенов также отметил, что одной из приоритетных задач, стоящих перед новым министром транспорта, должно стать снижение цен на авиаперелеты в международном аэропорту «Симферополь», сообщает пресс-служба руководителя республики. По его словам, еще одним важным направлением является поиск дополнительных источников заработка для Керченской паромной переправы, чтобы обеспечить заработную плату сотрудникам крымских морских портов после открытия автомобильного движения на Крымском мосту.

В свою очередь Юрий Овсянников сообщил, что поставленные главой Крыма задачи ясны и уточнил, что приоритетом в его работе станет работа с общественным транспортом – в частности, вопрос организации маршрутной сети и замена подвижного состава.



Овсянников возглавлял Московскую административную дорожную инспекцию с 2014 по 2016 годы. До он работал начальником отдела ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

В апреле глава минтранса Крыма Игорь Захаров, не решивший проблему пробок в Симферополе, подал в отставку.