Не решивший проблему пробок в Симферополе глава минтранса Крыма подал в отставку

Министр транспорта Крыма Игорь Захаров написал заявление об отставке, сообщил республики Сергей Аксенов.

«Министр транспорта написал заявление об увольнении», – передает ТАСС слова Аксенова, уточнившего, что Захаров написал заявление об уходе с должности с 23 апреля.

По словам Аксенова, министр «не смог организовать работу на должном уровне, в том числе не решил проблему пробок в Симферополе».