Губернатор Калифорнии раскритиковал Трампа за намерение выйти из ДРСМД

Губернатор штата Калифорния Джерри Браун выступил с критикой в адрес президента США Дональда Трампа из-за его намерения выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Браун указал, что «когда у человечества есть технология, которая может полностью уничтожить цивилизацию, нет ничего настолько важного, из-за чего можно было бы прекратить диалог и серьезное обсуждение», передает РИА «Новости» со ссылкой на The Associated Press.

Он подчеркнул также, что, по его мнению, обе основные политические партии США «слепы» в отношении глобальной ядерной угрозы.

Отмечается, что беседа Брауна с агентством состоялась в тот же день, когда он стал председателем организации «Бюллетень ученых-атомщиков», регулирующей «часы судного дня».

В январе представители организации заявляли, что символические стрелки «часов судного дня», указывающих на угрозу глобальной катастрофы, стали ближе к ядерной полуночи – теперь они показывают 23.58.

Такое же время «часы судного дня» показывали в 1953 году после первого испытания водородной бомбы.

Ранее губернатор Калифорнии указал на способность России и США уничтожить человечество. До этого он говорил, что хочет расширить возможности сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

Напомним, в октябре президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США сделают это через месяц-полтора.

Европа призвала Трампа не раскалывать НАТО выходом из ДРСМД.

Эксм-президент СССР Михаил Горбачев счел решение США выйти из Договора объявлением «новой гонки вооружений». Также он усомнился в умственных способностях Трампа.