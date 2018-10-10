Глава Калифорнии указал на способность России и США уничтожить человечество

Губернатор штата Калифорния Джерри Браун сказал, что, по его мнению, можно сделать для налаживания отношений между Россией и США.

Он заявил, что Москве и Вашингтону нужно «больше диалога, больше взаимодействия», а также «оглядываться в прошлое и видеть не только то плохое, что было сделано, но также и хорошие вещи».

«Помнить и принимать различия всех людей», – приводит его слова ТАСС.

Браун отметил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп «держат руку на кнопке, нажатие которой может привести к уничтожению человечества как такового». По его словам, такая «мощь» накладывает «обязательство с умом придерживаться пути взаимодействия, чтобы двигаться дальше».

В субботу на православном кладбище Форт-Росс прошла церемония открытия и освящения большого Поклонного креста, в которой принял участие и Браун. Форт-Росс – бывшее русское поселение, которое сейчас имеет статус исторического парка.

На церемонии выступил и посол России в США Анатолий Антонов.

«Сохранение памяти об общих вехах истории России и США всегда было важным элементом в создании атмосферы доверия и взаимопонимания. Рассчитываем, что эта работа продолжится вне зависимости от колебаний политической конъюнктуры, будет содействовать развитию двусторонних гуманитарных связей и контактов между людьми», – сказал он.

Напомним, в среду губернатор Калифорнии Джерри Браун на полях Восточного экономического форума заявил, что хочет расширить возможности сотрудничества между Россией и США.