Появилось необычное описание напавшего на дом экс-главы ФТС грабителя

Вооруженный грабитель, совершивший налет на дом экс-главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова в Новой Москве, может иметь при себе «копье», утверждается в соцсетях со ссылкой на жену Бельянинова Людмилу.

Как утверждает Telegram-канал Mash со ссылкой на Людмилу Бельянинову, грабитель был в черной маске, «на лбу – фонарь». На преступнике были «желто-зеленый плащ с рисунками осенних листьев» и черные ботинки.

Утверждается, что грабитель «немного косолапит», а при себе может иметь сигнальный пистолет, шприц и «копье».

Кроме того, сообщается, что речь идет о мужчине крепкого телосложения, рост – 180–185 см.