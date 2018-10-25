Названа сумма ущерба при ограблении дома экс-главы ФТС Бельянинова

Вооруженный грабитель совершил налет на дом экс-главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова в Новой Москве, сумма ущерба, по разным данным, составила от 15 до 50 млн рублей.

«Жена председателя Евразийского банка развития Андрея Бельянинова Людмила обратилась в полицию в среду вечером и сообщила, что в их дом в поселении Сосенское проник неизвестный, выстрелил в пол и похитил 15 млн рублей, по 10 тыс. долларов и евро, а также около 30 коллекционных монет», – сообщил источник, передает РИА «Новости».

Женщина рассказала, что преступник был в маске и плаще камуфляжного цвета. В московской полиции подтвердили факт преступления по указанному адресу.

«С 20.00 до 21.00 неизвестный в матерчатой маске с прорезями для глаз неустановленным путем проник в дом и похитил принадлежащие заявительнице денежные средства и ювелирные изделия», – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Telegram-канал «Банкста» пишет, что грабитель забрал с собой свыше 50 млн рублей, 30 коллекционных монет, ювелирные изделия и бриллианты по 0,5 карата.



В 2016 году СМИ сообщали, что бывшему главе ФТС, проходящему по делу о контрабанде алкоголя, вернули найденные при обыске деньги и уже предложили новые высокие должности. Информацию против Бельянинова президент России Владимир Путин на пресс-конференции называл «вбросом».